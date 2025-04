Ilrestodelcarlino.it - Beko, altro round al Ministero:: "Ma si può chiudere entro aprile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oltre duecento lavoratori nel fabrianese (64 nella fabbrica di Melano e il resto nel settore impiegatizio) e 80 operai a Comunanza. Sono questi, ancora, gli esuberi previsti dallanelle Marche. La lotta dei sindacati, per ridurli ulteriormente o addirittura per scongiurarli, prosegue e oggi pomeriggio, alle 15, ci sarà un nuovo tavolo a Roma, aldelle Imprese e del Made in Italy. Si tratta di un summit al quale parteciperanno solamente l’azienda, i rappresentanti del Governo e i sindacalisti. Le sensazioni, dopo gli ultimi incontri, sono comunque positive e c’è la speranza, soprattutto da parte del sindaco comunanzese Domenico Sacconi, che la questione possa chiudersi definitivamentePasqua. Anche perché la multinazionale turco-americana, la scorsa settimana, aveva annunciato la volontà di introdurre nuove linee di prodotto in entrambi gli stabilimenti marchigiani: ciò attesta l’intenzione di provare a investire sul futuro dei due siti.