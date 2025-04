Ilrestodelcarlino.it - Paga da Fenati con soldi finti. Condannato a otto mesi

E’ statodi reclusione e 150 euro di multa un 58enne napoletano domiciliato a Martinsicuro arrestato a febbraio 2020 con l’accusa di furto aggravato, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. A novembre 2020 l’uomo era statoa un anno e 8di reclusione, ma la Corte d’Appello di Ancona ha accolto il ricorso dei suoi avvocati, Umberto Gramenzi e Silvia Morganti, e ha disposto un nuovo processo. I fatti per cui il napoletano è stato processato sono avvenuti all’interno della ferramentaad Ascoli a dicembre 2019. E’ stato il pilota di motociclismo Romanoad notare un soggetto che aveva chiesto di acquistare lampadine; non trovandole aveva iniziato a bestemmiare. Il nonno gli ha riferito che il giorno prima la stessa persona si era presentata in negozio sempre per acquistare lampadine e avevato con una banconota da cento euro, poi risultata falsa.