Balotelli si sfoga | L’Italia esce dagli Europei e la notizia è che sono ubriaco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Negli scorsi giorni Marioè stato filmato a Lignano Pineta durante una serata con i suoi amici, in cui fatica a rialzarsi. Un video che, come prevedibile, ha fatto il giro del web suscitando anche diverse reazioni polemiche sulle condizioni dell’ex attaccante di Inter, Manchester City e Milan. Attraverso una storia su Instagram,ha commentato l’accaduto. “Ho visto il video dove cado per terra coi miei amici, dove ci rotoliamo, salutiamo, corriamo. Non vedo il problema di fare una serata con amici, divertirsi e scherzare senza fare male a nessuno. Devo essere giudicato per cosa? Perché non avete fatto vedere tutte le foto e i video che ho fatto con le persone?stato disponibile con tutti. E invece, dopo un’Italia così, lache deve uscire è cheDai, pensiamo alle cose serie“, le sue parole.