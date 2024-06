Tour de France 2024 Tadej Pogacar | Non sorprende che Vingegaard mi abbia seguito ho attaccato per testarmi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024)è la nuova maglia gialla delde: lo sloveno haal termine della seconda ascesa del San Luca insieme al rivale di sempre Jonas, nel finale i due sono stati ripresi da Carapaz ed Evenepoel, ma il vincitore del Giro d’Italia per la somma dei piazzamenti è rimasto davanti a tutti e tre, avendo lo stesso tempo in classifica generale. Ecco le parole al termine della tappa del capitano della UAE Team Emirates: “Sapevamo che per la tappa non avevamo modo di rientrare sulla fuga, ma nel finale il ritmo era molto alto da parte della Visma, la prima volta sul San Luca e la seconda volta il passo era ancora sostenuto e ho deciso di attaccare, anche per provare a”. “Jonasè stato rapido a seguire la mia ruota, ma non è una sorpresa, poi anche Carapaz ed Evenepoel sono rientrati su di noi.