L’Europeo stende pure Mario Balotelli | l’attaccante crolla a terra dopo la serata a Lignano E i ragazzi se la ridono – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) Sono pochi istanti, ma non esattamente edificanti. L’ex promessa mai davvero sbocciata del calcio italianoquesto weekend era aSabbiadoro, nota località marina sull’Adriatico, e con qualche amico deve aver trascorso unaparticolarmente pimpante per locali. Fatto sta che nel cuore della notte qualcuno dei passanti lo ha incrociato mentre, verosimilmentequalche drink di troppo, finiva dritto per. E ha ripreso tutto., che oggi milita nel club turco dell’Adana Demirspor,sul selciato. Poi l’amico con lui prova a rimetterlo in piedi, manon trova le forze, e finiscono di nuovo entrambi a. Al secondo tentativo va meglio. Ma iincrociati per strada in quel momento se la, e postano tutto sui social.