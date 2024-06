Hockey pista Mondiali 2024 | le avversarie dell’Italia nella prima fase Azzurri nel girone B

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Il primo dado è tratto. Si delinea il cammino della Nazionale italiana disumaschile in vista dei Campionati, rassegna quest’anno in scena dal 16 al 22 settembre a Novara e allestita all’interno dei World Skate Games, l’evento multisport che racchiude in unico luogo (in questo caso il nostro Paese), tutte le competizioni iridate delle discipline affiliate alla FISR. Ieri, venerdì 28 giugno, propriocittà ospitante si è svolto l’atteso sorteggio che ha inserito la squadra azzurra nel raggruppamento B con Cile, Francia e Spagna. Argentina, Portogallo, Angola e USA sono invece i quattro team delA. In virtù di questo, gli uomini di Alessandro Bertolucci esordiranno contro gli avversari sudamericani lunedì 16 settembre, per poi incontrare i transalpini e gli iberici nei due giorni successivi.