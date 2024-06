MotoGp Martin distratto dal mercato | Voglio chiudere il discorso il prima possibile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Mugello, 3 giugno 2024 - Ducati vicina alla scelta di affiancare uno tra Marc Marquez e Jorgea Pecco Bagnaia. La decisione appare presa, cioè sostituire Enea Bastianini, e il duello tra i due spagnoli potrebbe vedere vincente l’otto volte campione del mondo. L’idea iniziale di Ducati, come aveva sottolineato Gazzettadel weekend del Mugello, era quella di inserire Marquez nel teamPramac con moto 2025 e Jorgenel team ufficiale, come da sua richiesta. Ma il pilota di Cervera, subito interpellato nel giovedì del gran premio d’Italia, ha chiuso ad ogni ipotesi: “Pramac non è una opzione, ho le idee chiare”. E se Marquez non va in Pramac in qualche modo bisognerà provare a tenerlo e non resta altro che inserirlo in Lenovo al fianco di Bagnaia.