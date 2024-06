Armi all’Ucraina Mosca avverte gli Usa | Rischio di conseguenze fatali Olanda | Kiev potrà usare i nostri F16 sul suolo russo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo l’ok di Biden, che ha autorizzatostatunitensi a corto raggio per colpire in territorio, il Cremlino– con tono minaccioso – gli Stati Uniti: “Vorrei mettere in guardia gli americani da errori di calcolo che potrebbero avere“, ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov – citato dalla Tass – secondo il quale, “per qualche ragione sconosciuta gli Usa sottovalutano la serietà della risposta che potrebbero ricevere”.: “Atteggiamento irresponsabile” – Il vice ministro ha aggiunto che le risposte della Russia ad attacchi ucraini sulle sue strutture militari, compreso il sistema di allerta missilistico strategico, potrebbero essere “asimmetriche“. “L’atteggiamento degli americani – ha insistito Ryabkov – è il più irresponsabile possibile.