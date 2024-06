Festa della Repubblica Alzabandiera in piazza Roma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Modena celebra lacon l’, di fronte al Palazzo Ducale, sede dell’Accademia militare. Oggi l’iniziativa viene preceduta, dalle 9.40, dalla sfilatabanda cittadina ’A. Ferri’ per le vie del centro storico. L’, sulle note dell’inno di Mameli, è in programma alle 10 (ammaina bandiera alle 16.30). Al terminecerimonia verrà letto il messaggio del presidenteSergio Mattarella dopo il quale è prevista una breve esibizionebanda cittadina. Il concertobanda è in programma alle 21 al Teatro comunale Pavarotti Freni e non più nel cortile d’onore di Palazzo Ducale. Le previsioni meteorologiche di maltempo, infatti, hanno indotto gli organizzatori a cambiare la sede.