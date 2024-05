Voto di scambio green

(Di giovedì 16 maggio 2024) Pressing delle aziende produttrici di impianti di energie rinnovabili sui loro dipendenti: «Dopo le Europee si rischia il cambio di rotta, dovete votare tutti per i partiti più schierati a favore della transizione ecologica».

A quattro anni dagli arresti con 56 misure cautelari, si chiude con 21 condanne il processo in cui erano imputati anche i tre fratelli dell’ex parlamentare di Forza Italia Luigi Cesaro nell’ambito dell’indagine della Dda su presunti accordi ...

Si chiude con 21 condanne il processo legato all’inchiesta sui presunti accordi politico-mafiosi nel Comune di Sant’Antimo , in cui erano imputati anche i tre fratelli dell’ex parlamentare di Forza Italia, Luigi Cesaro . Sant’Antimo , voto di scambio ...

Prosegue l'amministrazione giudiziaria dell'Amtab di Bari - Prosegue l'amministrazione giudiziaria dell'Amtab di Bari - Nell'azienda per il trasporto pubblico urbano sono state accertate infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito dell'inchiesta Codice interno che ha portato all'arresto di 130 persone per v ...

Toti prepara la sua difesa: “Volevo solo evitare la guerra nel porto” - Toti prepara la sua difesa: “Volevo solo evitare la guerra nel porto” - In attesa di essere chiamato dai magistrati, il presidente della Regione studia le carte nella casa di Ameglia dove sta scontando i ...

Fiducia sul Superbonus, è il giorno del voto dell’Aula: l’assenza di Forza Italia - Fiducia sul Superbonus, è il giorno del voto dell’Aula: l’assenza di Forza Italia - È in corso il braccio di ferro nella maggioranza, Forza Italia favorevole a non rimettere mano al Supebonus, FdI e Lega d’accordo con il ministro Giorgetti: così, non è sostenibile. Intanto il Mef stu ...