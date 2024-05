(Di giovedì 16 maggio 2024) Già il titolo del brano con cuiè arrivato al grande pubblico nel 2022 sul palco di Sanremo Giovani prometteva bene: “Sottoterra”. Anche se ai più attenti, quattro anni prima, non era sfuggita la solarità di ragazzo diversamente felice messa nell’ep “Spero ti renda triste…”. Il musicista savonese trapiantato a Milano è fatto così, orgoglioso di appartenere alla casta di quelli che quando incrociano un gatto nero per strada è lui a cambiare marciapiede. E che dire dell’ottimismo messo nel primo album “Cause perse” o del brano omonimo presentato al Festival (centrando l’ultimo posto, ovviamente) seguito da quella botta di allegria che è stato “Mare di lacrime” e dopo qualche mese da “Triste vederti felice”? Nessuna sorpresa, quindi, nel vedere ieri sera il cantante-rapper ligure (all’anagrafe Marco De Lauri) presentare il nuovo album “i ...

“Tutti i colori del buio“. Sethu e la presentazione dark fuori dal Monumentale - “tutti i colori del buio“. sethu e la presentazione dark fuori dal Monumentale - "Sì. Avendolo scritto tutto negli ultimi cinque-sei mesi, non tutte le tracce del disco sono risolte, alcune dolgono ancora come ferite aperte. Solo ‘Siamo troppo stanchi’ non è nuova, ma l’ho scritta ...

