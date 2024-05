Strage di Casteldaccia | fuori pericolo l’operaio in ospedale

“‘Primo Maggio, più lavori e più diritti’. Io a questo titolo faccio un’aggiunta: più sicurezza! Adesso è completo. Mai come mai in quest’ultimo periodo ce n’è bisogno”. Le parole di Fiorello durante la puntata di VivaRai2! in onda nel giorno della ...

Cinque operai morti in provincia di Palermo. L’uno dopo l’altro giù, come palombari senza scafandro. Non avevano maschera antigas, non avevano protezione per gli occhi né per la pelleIn fondo alla scala la concentrazione era 10 volte oltre il ...