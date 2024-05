Se pensate che una breaker non debba seguire un allenamento e una dieta ferrei - vi sbagliate

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un ring, una battle, dei nomi per affrontarla e tanta musica: Antilai Sandrini ci porta alla scoperta della breaking che, dal Bronx degli anni Settanta, nel 2024 diventa disciplina olimpica. Già: le Olimpiadi di Parigi 2024 accoglieranno per la prima volta la breakdance, disciplina complessa che racchiude elementi musicali e di ballo chiaramente, ma anche una preparazione atletica importante e la necessità per i ballerini, che in gergo si chiamano B-Girl e B-Boy, di sottoporsi ad allenamenti impegnativi e costanti. Competizioni come il campionato italiano Red Bull BC One Cypher 2024 (che nella sua versione mondiale è la più grande e prestigiosa competizione di breaking one-on-one), durante la cui finale abbiamo incontrato Antilai Sandrini, hanno regole e criteri di giudizio più soggettivi mentre, per i Giochi Olimpici, è stata messa a punto una griglia di valutazione minuziosa che si ...