Sci di fondo - a Schilpario il Campionato del Mondo Junior e Under 23

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 16 maggio 2024). In provincia di Bergamo lo sci diè di casa e lo sarà ancor di più il prossimo febbraio, quando a, gioiellino della Val di Scalve che vanta una lunga e solida tradizione neldegli sci stretti, ospiterà ildel23 di sci di. Come riportato dalla Federazione Internazionale di Sci e Snowboard (FIS), si tratta dello “World Ski Championship” (JWSC) e rappresenta il massimo evento del circo bianco per le categorie giovanili. Dal 3 al 9 febbraio 2025 andranno in scena le gare deldelche assegneranno il titolo iridato ad atlete e atleti delle categoriee ...