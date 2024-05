Robert Fico è in coma farmacologico Chi è Juraj Cintula - l' attentatore del premier slovacco

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nel primo pomeriggio di mercoledì 15 maggio, il primo ministroè stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco ed è stato portato in elicottero in gravi condizioni in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il ministro della difesaKali?ák, in una...