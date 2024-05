Questa politica vuole magistrati ‘sonnolenti’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’attacco alla magistratura autonoma ed indipendente è un attacco a tutte le persone che credono nell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ho svolto le funzioni di pubblico ministero per 15 anni tra Napoli e Catanzaro e poi di sindaco di Napoli per 11 anni e stando comunque sempre in prima linea nelle istituzioni ho conosciuto la parte buona dello Stato e quella malata che appare sempre più prevalente. Se oggi non faccio più il pm e sono stato ostacolato e fermato nel mio lavoro non è solo colpa della malama anche della mala magistratura. Premetto questo per dire che non difendo la corporazione deia prescindere. I modelli Palamara e di queilegati al potere li ho sempre contrastati e sono i grandi nemici della democrazia e della stessa magistratura. Il sistema malato delle correnti che ...