(Di giovedì 16 maggio 2024) Pechino e Mosca condividono l’analisi secondo cuiè in crisi e non bisogna allentare la pressione. I limiti dell’intesa sono diversi, ma l’obiettivo geopolitico è comune. Leggi

La visita di Vladimir Putin a Pechino segna l’importanza che le relazioni Cina-Russia hanno anche per Xi Jinping — il quale altrimenti non avrebbe accolto il russo nella capitale della Repubblica popolare, marcando così l’allineamento proprio nel ...

Putin in Cina per rafforzare la collaborazione contro l'occidente - I due leader condividono l'analisi secondo cui l'occidente è in crisi e non bisogna allentare la pressione. In un'intervista concessa all'agenzia cinese Xinhua, Putin ha elogiato la collaborazione ...

Guerini critico con Schlein: 'Più risorse alla Difesa e armi all'Ucraina. Serve Pd aperto e plurale ma non una grande idea candidare ... - La Russia di Putin che ruolo gioca "È uno dei Paesi che ritiene ... Non è l'unico: Iran e Corea del Nord gli fanno buona compagnia. E ... ma anche sulle tante falsità che dipingono un Occidente ...