(Di giovedì 16 maggio 2024) Mentre le province di, Monza e Brianza e Lodi contano i danni provocati mercoledì dalle esondazioni che hanno interessato i fiumi, Trobbia, Molgora e, per la prima volta a memoria d’uomo, anche il Naviglio Martesana, la preoccupazione delle autorità su nuove possibili alluvioni resta alta. Anche per oggi, giovedì 16 maggio, sonoinfattisulla Lombardia: la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione ae un’allerta gialla in buona parte della fascia centrale della regione peridro-geologico.pocola soglia diDopo una giornata e una notte di, con i vigili del fuoco impegnati in centinaia di interventi, si osserva ancora con ...

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana , intervenuto a margine dell'evento Coldiretti che ha aperto ‘MyPlant&Garden' a Rho Fiera Milano , ha parla to della questione inquinamento nella città di Milano : “Io credo che forse non abbiate ...

Il corteo percorrerà corso Venezia, raggiungerà i Bastioni, piazza della Repubblica, percorrerà via Vittor Pisani e si concluderà in piazza Duca d'AostaIl corteo percorrerà corso Venezia, raggiungerà i Bastioni, piazza della Repubblica, percorrerà ...

Tre giornate per tutti quelli che si interessano al mondo della scuola , e che a scuola studiano, o lavorano: torna SFIDE – La scuola di tutti, all’interno di Fa’ la cosa giusta 2024 , la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita ...

Previsti nuovi temporali a Milano, il Lambro appena sotto il livello di emergenza: rischio nuova esondazione - previsti nuovi temporali a milano, il Lambro appena sotto il livello di emergenza: rischio nuova esondazione - La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione nel capoluogo: si spera in una finestra di tempo sufficiente per far ritirare le acque, ma a Bellinzago e Gessate la situazione è incerta ...

Siemens: cede Innomotics a Kps Capital Partner per 3,5 miliardi - Siemens: cede Innomotics a Kps Capital Partner per 3,5 miliardi - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - Siemens ha venduto la sua attivita' di motori di grandi dimensioni Innomotics alla societa' di private equity Kps Capital Partners per 3,5 miliardi di euro ( ...

Da gennaio 2025 la carta d’identità e la patente saranno sullo smartphone - Da gennaio 2025 la carta d’identità e la patente saranno sullo smartphone - Interessanti novità sullo stato dei lavori di sviluppo di IT Wallet sono arrivate nelle scorse ore dal senatore Alessio Butti ...