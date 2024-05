Pontelandolfo - Comune a sostegno di commercianti e artigiani | previsto un contributo a fondo perduto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ stato istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ildialle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Ilè ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione. Ilè stato incrementato di ulteriori sessanta milioni di euro per l’anno 2020, di ulteriori 30 milioni di euro per il biennio 2021-2022. Lo scopo, dichiarato dalla Presidenza del Consiglio è quello di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle ...