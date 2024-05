Per la Giornata Mondiale delle Api anche Bergamo fa la sua parte

(Di giovedì 16 maggio 2024) Fino al 26 maggio,punta a trasformarsi in città della biodiversità e della conservazione apistica. L’Orto Botanico “Lorenzo Rota” ha raccolto un ampio ventaglio di iniziative organizzate in occasione del «World Bee Day» 2024, tra incontri, visite guidate e laboratori per adulti e per ragazzi

Bergamo . Si rinnova anche quest’anno la partecipazione di Poste Italiane alla Giornata mondiale della Terra (Earth Day) con una serie di interventi concreti messi in campo dall’Azienda in provincia di Bergamo a favore della sostenibilità ambientale ...

In occasione della XVI giornata nazionale del mal di testa , che si terrà il 13 maggio sotto il patrocinio della Associazione Neurologica Italiana per lo studio delle Cefalee (ANIRCEF), verrà organizzato a Bergamo un incontro con i cittadini in cui ...

In 15 ore è caduta la pioggia di un mese, colpa del «blocco Omega». Ecco che cosa è - In 15 ore è caduta la pioggia di un mese, colpa del «blocco Omega». Ecco che cosa è - 3BMETEO. Gli esperti meteo: «In Lombardia in 15 ore caduta la pioggia di tutto il mese di maggio, allagamenti anche tra Emilia, Veneto e Friuli. La causa è indotta da una particolare posizionamento di ...

Up to You, torna il festival organizzato dai giovani: “Vieni a teatro, mettiti scomd*” - Up to You, torna il festival organizzato dai giovani: “Vieni a teatro, mettiti scomd*” - Uno scritto breve e intenso, con una forte valenza politica e non solo poetica. La giornata di sabato 25 maggio inizia alle 15.30 al Bikefellas a bergamo con Pratiche di partecipazione a confronto.

Inceneritore di Bergamo, anche la Provincia dice no al progetto - Inceneritore di bergamo, anche la Provincia dice no al progetto - Arriva un altro parere negativo per il progetto dell’inceneritore di bergamo, proposto dalla Montello Spa. Un impianto che, se realizzato, diventerebbe il più grande d’Italia per potenza. Dopo il no d ...