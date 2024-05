Ore d’angoscia per i cittadini A Costa Lambro frana il parcheggio e a Meda cede la fognatura

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’acqua ha messo di nuovo in ginocchio la Brianza. A Carate il Comune ha disposto il montaggio delle paratie a protezione dell’abitato di Agliate, dove il livello del fiumeè salito vertiginosamente. A, in tarda mattinata, unaha interessato la zona dela servizio delle scuole elementari terminato nel novembre del 2022 e realizzato dal Comune. Lasi è rovesciata lungo la strada trainando sassi e fango. In via Montello sono dovuti intervenire i volontari della Protezione civile insieme agli agenti della Polizia locale che hanno momentaneamente interdetto l’accesso da via Cavour in prossimità della casa di riposo della Rovella. All’opera anche un escavatore che ha lavorato ore per liberare la carreggiata e permettere il passaggio dei ...

Anche Federica Panicucci ne parla spontaneamente allarmata. "Non so se a casa si sente questo rumore in studio. E' la forte pioggia su Milano ", dice improvvisamente durante la diretta di Mattino Cinque mentre l'argomento era tutt'altro, il caso ...

Maltempo oggi a Milano, allerta meteo arancione in Lombardia - Il maltempo non molla, la pioggia continua a dominare il quadro meteo al Nord e in particolare sulla Lombardia e su Milano, dove scatta l'allerta arancione anche oggi 16 maggio 2024 dopo le ultime 24 ...

