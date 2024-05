Masolino conquista anche Sgarbi Blitz in città con visita alla mostra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Empoli, 16 maggio 2024 – Una sorpresa, nessun annuncio in pompa magna. A passo svelto senza perder tempo, è arrivato insabato pomeriggio con una missione ben precisa: farsi una scorpacciata d’arte. Sapeva bene dove andare e cosa cercare. Pizzicato al bar Butterfly di via Giuseppe del Papa in pieno centro storico per una pausa caffè, Vittorionon è certo passato inosservato. Il noto critico d’arte è stato protagonista di un mini tour tra i musei empolesi, due orescoperta del patrimonio storico-artistico locale, accompagnato dagli amici pisani Massimo Balzi e Francesco Moretti e con una guida d’eccezione: l’assessore Massimo Marconcini. Prima tappa , la Pinacoteca della Collegiata di Sant’Andrea. "Mi sono ritrovato in questo ruolo quasi per caso – racconta Marconcini –. Pur non avendo la ...