Maltempo in Veneto e Fvg | temporali e grandine Frana e scuole chiuse a Monselice Zaia | È stata una bomba d' acqua - con l' apertura dei bacini abbiamo evitato il disastro - Foto

Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,...

L'acqua risale da sottoterra e allaga le case nel Vicentino, auto nel sottopasso sommerso: donne intrappolate. Frana e scuole

Maltempo, 250 interventi dei vigili del fuoco nella notte - maltempo, 250 interventi dei vigili del fuoco nella notte - TREVISO - Vigili del fuoco al lavoro in tutto il veneto per il maltempo che da ieri mattina ha colpito il Nord Italia e la nostra regione. Richieste di soccorso soprattutto per allagamenti, smottament ...

