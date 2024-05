Ludovica Di Gresy rompe il silenzio e dà la sua versione dei fatti sulla presunta rissa tra Fedez e Iovino

Ludovica Di Gresy: “Non ero con Fedez in discoteca la notte del pestaggio” - Ludovica Di gresy: “Non ero con Fedez in discoteca la notte del pestaggio” - In un’intervista al Messaggero, Ludovica Di gresy, 22 anni, ha respinto categoricamente le accuse che la vedono coinvolta nella vicenda della rissa avvenuta nella discoteca The Club, negando ...

Parla Ludovica di Gresy: “Non sono io la ragazza bionda che era con Fedez la sera del pestaggio. Lo conosco, è solo un amico” - Parla Ludovica di gresy: “Non sono io la ragazza bionda che era con Fedez la sera del pestaggio. Lo conosco, è solo un amico” - “Falsità su di me: non sono io la bionda nel locale”. Per la prima volta da quando, meno di un mese fa, è finita al centro del gossip italiano, Ludovica di gresy ha deciso di uscire allo scoperto e di ...

Caso Fedez-Iovino, Ludovica Di Gresy: "Io non c'ero" - Caso Fedez-Iovino, Ludovica Di gresy: "Io non c'ero" - La giovane, modella 22enne studentessa di moda all'Istituto Marangoni, ha raccontato prima al quotidiano e poi, pare, anche alle forze dell'ordine la sua versione dei fatti. Secondo Di gresy quella ...