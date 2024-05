Le nuove vasche hanno limitato i danni

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ha retto fino al primo pomeriggio, ma l’esondazione sul territorio di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese era inevitabile. Così, dopo Milano e Monza, il Lambro è tracimato anche nell’hinterland. Proprio dalla città brianzola ieri sera si attendeva il peggio con "l’onda lunga". "Ledi laminazione stanno operando in modo impeccabile, garantendo una gestione efficace del flusso d’acqua – ha assicurato il sindaco Roberto Di Stefano -. Stiamo mantenendo costanti contatti con la diga di Pusiano per aggiornamenti sulla situazione. Le forze dell’ordine presidiano la zona con interventi mirati sulla viabilità. Le abitazioni lungo il fiume sono state messe in sicurezza". Nel pomeriggio di ieri si è reso necessario chiudere al traffico il ponte di San Maurizio al Lambro, che collega Sesto e Cologno. Così, al momento, l’unica via per rientrare in ...

Alluvione a Milano, Monza e in Brianza: strade allagate, esondano i fiumi Lambro e Seveso. Duecento interventi dei Vigili del fuoco - Alluvione a Milano, Monza e in Brianza: strade allagate, esondano i fiumi Lambro e Seveso. Duecento interventi dei Vigili del fuoco - Disagi, strade allagate, traffico in tilt. E chiuso anche un tratto dell'A4. Vigili del fuoco costretti a decine di interventi per il maltempo ...

Maltempo a Milano, esondano il Lambro e il Seveso. Allerta meteo in dieci regioni (arancione in due) - Maltempo a Milano, esondano il Lambro e il Seveso. Allerta meteo in dieci regioni (arancione in due) - Centinaia di interventi dei vigili del fuoco, scuole evacuate, fiumi esondati, piante cadute. La citta di Milano, ma anche l'hinterland e la Brianza, fanno i conti con una nuova ondata ...

Lambro e Seveso, perché sono esondati/ Dal suolo impermeabile alle vasche di laminazione, cosa è successo - Lambro e Seveso, perché sono esondati/ Dal suolo impermeabile alle vasche di laminazione, cosa è successo - Perché il Lambro e il Seveso rischiano l'esondazione: esondati oggi il problema nella composizione del suolo e si potrebbe risolvere con i giusti interventi ...