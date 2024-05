L’attacco frontale di Chiari I conti non tornano I posti auto andranno venduti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Era tra i 22 cittadini iscritti a parlare, e a cui erano riservati cinque minuti di intervento, ma il suo intervento durante il consiglio comunale straordinario aperto dedicato alla polemica sul parcheggio interrato, non è certo passato inosservato. Anzi, è letteralmente deflagrato nell’agone politico, considerando il fatto che Marcoha attaccato frontalmente il progetto sostenuto dall’amministrazione Pardini e che, oltre a essere stato ex assessore nelle precedenti giunte di centrodestra (sia con Fazzi che con Favilla), è stato per lungo tempo un esponente di primo piano di Fratelli d’Italia a Lucca, nonché collaboratore dell’onorevole Zucconi. "L’amministrazione ha il diritto di fare scelte, ma questa è una scelta scellerata perché nessuno fino ad oggi ha fatto una analisi seria sulla fattibilità economica": è dunque sull’aspetto dei ...