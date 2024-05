A distanza di una settimana dalla rissa degenerata in sparatoria, torna la violenza in piazza Castello ad Afragola . Ieri mattina, infatti, è scoppiata la zuffa tra alcune persone L'articolo Afragola , ancora violenza in piazza : nuova rissa dopo ...

L’ arrivo della primavera? Un’illusione, a quanto pare. Eh sì, perché le previsioni per la prossima settimana non promettono nulla di buono. Dopo il weekend appena iniziato che, grazie alla rimonta dell’alta pressione, favorirà una tre giorni tutto ...

La nuova etica per un'IA morale. Una settimana di sviluppi - La nuova etica per un'IA morale. Una settimana di sviluppi - Dal modello di ChatGpt che sembra “Her” a Gemini di Google, passando per i colloqui tra Stati Uniti e Cina sulla sicurezza delle intelligenze artificiali. E non è finita qui ...

Oroscopo Vergine di oggi 16 maggio - Oroscopo Vergine di oggi 16 maggio - Trambusto in casa, cambiamenti possono riguardare l'abitazione, nuovi ritmi, qualcosa cambia rispetto al passato. E’ tempo di scelte drastiche. Meglio non esagerare. Lavoro: Nuove responsabilità ...

Oroscopo Acquario di oggi 16 maggio - Oroscopo Acquario di oggi 16 maggio - In casi eccezionali c'è persino chi minaccerà una separazione. Un incontro emozionante per i cuori solitari sarà possibile nell'ultima settimana del mese quando Venere e Giove saranno di nuovo ...