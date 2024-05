La Nazionale dei comici | sfida benefica

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Giochiamo per sognare“ è l’evento che si terrà domenica alle 18 allo stadio Cisco Friggè di Casalpusterlengo organizzato dal reparto di Cure Palliative e Hospice dell’Asst di Lodi: la partita di calcio vedràrsi gli operatori sanitari dell’Asst di Lodi e laItaliana. L’iniziativa è dedicata alla memoria di Andrea Miretta, scomparso nel 2023 a 21 anni. Conduce l’evento Paolino Boffi, comico e presidente dell’associazione intitolata alla memoria della figlia Sara anch’ella prematuramente scomparsa. I fondi raccolti saranno destinati all’Hospice di Casale e all’acquisto di emoglobinometri. M.B.

