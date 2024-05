Juraj Cintula - il pacifista armato Hey Robert vieni qui - poi 5 colpi

(Di giovedì 16 maggio 2024) A poche settimane dalle elezioni Europee cresce il timore per il rischio di attentati dopo quello che è successo ieri in Slovacchia. Il primo ministroFico è statoto da cinquedi pistola durante un comizio e la sua vita è a rischio. Anche se i medici, dopo l'intervento a cui è stato sottoposto di urgenza, mostrano un cauto ottimismo: "Sopravviverà". Si chiamaBra?, l'attentatore di Fico, ed è fondatore del club letterario slovacco Duha. È stato lui a sparare cinquedi pistola verso il premier. I media slovacchi hanno riferito che l’assassino era una ex guardia di sicurezza di un centro commerciale, autore di tre raccolte di poesie e membro della Società slovacca degli scrittori. Untitolare legale di una licenza di armi. ...

