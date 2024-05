Intervista a Veronica Peparini | Ho sempre avuto un buon fiuto per i talenti Marisol e Dustin meritano di vincere - sono bravissimi Giulia Stabile? Non è successo nulla tra noi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 16 maggio 2024)noha deciso di aprire una scuola di arti performative che porta il suo nome, laAcademy. Oltre 2000 mila quadrati in cui si trovano sale dedicate alla danza, al canto, alla recitazione, uno spazio per le arti circensi, una sartoria e altri uffici. Tra gli insegnanti che avranno il compito di seguire professionisti ma anche esordienti o semplici appassionati ci saranno Beppe Vessicchio per il canto,e Andreas Muller per la danza.Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. Sul nuovo interessante progetto del fratellono, l’ex insegnante di Amici ha rivelato: “Questo ...