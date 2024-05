Il Rimini divorzia da Troise | È stata una decisione del club

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Emanuelenon sarà l’allenatore della prossima stagione. Una decina di righe di comunicato e il gioco è fatto. Si cambia. Così hanno deciso in casa biancorossa. Accompagnando il tutto con le solite frasi di rito. "La presidente Stefania di Salvo – recita – a nome di tutti i dirigenti e della società tutta ringrazia il mister e il suo staff per il grande lavoro svolto dal momento del suo arrivo in una situazione non semplice di classifica svolgendo il compito con totale dedizione e senso di responsabilità. La società augura per il futuro a Emanuelele migliori soddisfazioni professionali e umane". Insomma, tutto bello, ma non abbastanza per una conferma. Dando per scontato che la scelta siadel. La conferma di questo, poi, arriva sentendo mister. ...