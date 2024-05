Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi Martinsicuro-Fano | altimetri - percor -o, or -ri, tv Occhio ai muri sul finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo la volata di ieri ecco un’altra giornata interessante al: in scena la dodicesima, la frazione deida. Andiamo a scoprirla nel dettaglio conso,a, favoriti e programma.SO 2162 metri di dislivello per unache non presenta grandi asperità e che, soprattutto, nella prima fase, avrà oltre 50 chilometri di pianura. Immaginiamo una partenza a razzo del gruppo, poi partirà la rumba. 150 chilometri senza un metro di respiro. Strappo di Civitanova Alta (2,8 chilometri al 4,7%), poi subito dopo Montelupone (1,9 chilometri al 5,8% di pendenza media). È solo l’inizio. Si va verso Castelfidardo ed Osimo, poi ancora Villa San ...