F1 - quali aggiornamenti porterà la Ferrari a Imola? Le mosse per avvicinare la Red Bull

(Di giovedì 16 maggio 2024) Una rivoluzione? Quasi. Lafinora ha deciso di non introdurre alcuno step evolutivo sulla SF-24 nei primi sei appuntamenti del Mondiale 2024 di F1. L’obiettivo del Team Principal, Frederic Vasseur, era quello di lavorare alacremente con la versione base della macchina per comprendere pregi e difetti e massimizzare la correlazione tra dati al simulatore e riscontri in pista. A, dal 17 al 19 maggio, vedremo una sorta di versione “B” della Rossa. Lo si è compreso già dando uno sguardo al Filming Day che la vettura del Cavallino Rampante ha effettuato nei giorni precedenti a Fiorano, concesso dal regolamento per effettuare le riprese commerciali con il nuovo logo HP sulla carrozzeria e sulle ali. Non si lascia nulla al caso ed ecco l’occasione. Un modo anche per mettere appunto il feeling tra il monegasco Charles Leclerc e il suo nuovo ...

Formula Uno a Imola: domenica chiuso il casello della A14, ecco in quali orari - Formula Uno a Imola: domenica chiuso il casello della A14, ecco in quali orari - In occasione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, che si svolgerà all’autodromo Enzo e Dino ferrari di Imola, sarà ...

F1, a Imola una Ferrari tutta nuova per mettere paura alla Red Bull - F1, a Imola una ferrari tutta nuova per mettere paura alla Red Bull - Una ferrari tutta nuova su una pista vecchio stampo. Si torna a casa, a Imola, per la settima gara dell’anno e la prima in Europa in questa stagione. Appuntamento denso di significati, sportivi ma non ...

Ribaltone inaspettato: ora è ufficiale, in casa Ferrari si cambia - Ribaltone inaspettato: ora è ufficiale, in casa ferrari si cambia - La ferrari dà il via alla rivoluzione: la notizia è ufficiale, a Maranello parte il ribaltone inaspettato, ecco cosa accadrà ...