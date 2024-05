Elettrodomestici guasti | chi paga se si è in affitto?

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 maggio 2024 – Quando si è inin una casa ammobiliata può capitare che un elettrodomestico fornito dal proprietario dell’immobile si rompa e, tra affittuario e locatore, si crei il diverbio su chi tra i due debbare i costi per la riparazione. Queste spese spettano al proprietario o a chi, a tutti gli effetti, è utilizzatore del bene e dunque potenzialmente responsabile del danno? Di norma, a questa domanda, è possibile rispondere dicendo che la legge prevede che, se i costi da sostenere riguardano la conservazione e ordinaria manutenzione dell’elettrodomestico, sono a carico dell’inquilino, mentre quelli inerenti una totale e integrale sostituzione ricadono sul proprietario. Tuttavia, la regola generale può essere modificata dalle parti con un differente accordo. Elettrodomestico rotto nelle case in: chi ...

