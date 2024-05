Ci si può innamorare di una IA Sundar Pichai, Ceo di Google: “Prepariamoci anche a questo” - Ci si può innamorare di una IA Sundar pichai, Ceo di google: “Prepariamoci anche a questo” - Il Ceo di google e Alphabet ha parlato di vantaggi e limiti dell'intelligenza artificiale il giorno dopo google I/O, la conferenza dedicata agli ...

Le ricerche su Google stanno per cambiare per sempre - Le ricerche su google stanno per cambiare per sempre - L'infornata di nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale appena lanciate dal gigante rappresentano una trasformazione epocale nel modo in cui cerchiamo informazioni online ...

Google I/O 2024, tra multimodalità e traffico: così Big G punta a rivoluzionare la Search con l’AI - google I/O 2024, tra multimodalità e traffico: così Big G punta a rivoluzionare la Search con l’AI - Gli utenti potranno fare domande al motore di ricerca tramite video, avere suggerimenti specifici, ma anche ricevere assistenza per organizzare attività: ecco cosa cambierà ...