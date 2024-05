Chiude Armandino E anche un’era

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il bottone e l’elastico, aghi e spilli, spagnolette di filo e nastro di raso mail pizzo e la seta. Ricordi di un mondo che rischia di sparire.Campo di Marte perde la sua ultima merceria storica., il Merciaio alle 5 lampade, la bottega di viale dei Mille, sta per abbassare la saracinesca. "Svendita totale per chiusura attività" si legge su un cartello in vetrina la cui foto sta facendo il giro del rione. Perché chi vive a Campo di Marte almeno una volta nella sua vita è passato di lì, accolto dalla simpatia spiazzante di Armando Galli, meglio conosciuto comeil Merciaio. "Chiudo perché ho 76 anni e ho problemi di salute. Il medico mi ha detto: ’Non ce la fai più, devire’. Purtroppo mi sono reso conto che ha ragione e ho deciso di mollare" racconta ...