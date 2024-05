Bolkestein, no alle gare a dicembre. Balneari contro il Comune di Carrara - Bolkestein, no alle gare a dicembre. balneari contro il Comune di Carrara - balneari contro il Comune di Carrara per la delibera che fissa al 31 dicembre di quest’anno la nuova scadenza delle concessioni balneari. Secondo gli stabilimenti balneari che fanno capo alla ‘Rete Co ...

Bolkestein e concessioni balneari, emendamento e interrogazione di D’Alfonso - Bolkestein e concessioni balneari, emendamento e interrogazione di D’Alfonso - vanno messi all’asta e che la direttiva europea Bolkestein per le concessioni balneari dovrà essere applicata entro il 31 dicembre 2024, obbligando le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe, ...

Balneari, dopo il Consiglio di Stato stagione cominciata nell'incertezza - balneari, dopo il Consiglio di Stato stagione cominciata nell'incertezza - Concessioni scadute al 31 dicembre 2023 e stop dalle deroghe: chi annuncia nuovi ricorsi al Tar, chi proroga le concessioni in via temporanea, chi prepara le gare ...