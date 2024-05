(Di giovedì 16 maggio 2024) "Non abbiamo più nulla. Ci hanno prestato dei vestiti. Abbiamotutto anche le fotografie dei miei genitori morti": a raccontarlo è un residente di, il comune del Milanese che nella giornata di ieri, mercoledì 15 maggio, è stato colpito dal maltempo.

Bellinzago e Gessate sott’acqua in poche ore, decine di sfollati: “Abbiamo perso tutto” - bellinzago e Gessate sott’acqua in poche ore, decine di sfollati: “Abbiamo perso tutto” - Abbiamo perso tutto anche le fotografie dei miei genitori morti": è quanto afferma uno dei residenti di uno dei comuni del Milanese che nella giornata di ieri, mercoledì 15 maggio, è stato colpito dal ...

Cronaca meteo Alluvione Bellinzago, i residenti: - Cronaca meteo Alluvione bellinzago, i residenti: - Alluvione a bellinzago. "Vedere la gente che va via con il gommone in mezzo alla strada è un po' strano, è così da questa mattina. Siamo senza luce e fra poco arriva il buio, non si può cucinare o dor ...

Cronaca Alluvione Bellinzago, un residente: - Cronaca Alluvione bellinzago, un residente: - "Da vent'anni abito qui e non avevo mai visto niente del genere. Ho perso la casa ma stiamo tutti bene e per questo ringrazio i vigili del fuoco e i carabinieri". Queste le parole di un residente ...