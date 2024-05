Nozze in arrivo a Beautiful , come annunciano le Anticipazioni Americane . Deacon Sharpe e Sheila Carter, infatti, decideranno di sposarsi. Ricordiamo che, di recente, Steffy è stata aggredita da una donna identica a Sheila e, nel disperato ...

Sheila è sinceramente cambiata? Dopo le ultime puntate di Beautiful , andate in onda negli Stati Uniti, i fan americani della Soap hanno dichiaro di non essere per nulla convinti della redenzione della Carter . Ma cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Doccia gelata in arrivo per Finn. Per lui sarà troppo tardi! - beautiful Anticipazioni americane: Doccia gelata in arrivo per Finn. Per lui sarà troppo tardi! - Finn potrebbe presto essere travolto da una verità sconvolgente e inaspettata. Nelle prossime puntate americane di beautiful il bel dottore, dopo aver lasciato Steffy e aver sostenuto la tesi che sua ...

Beautiful, John McCook e la malattia del figlio: “Ecco perché ne parlo solo ora” - beautiful, John McCook e la malattia del figlio: “Ecco perché ne parlo solo ora” - Il figlio dell'attore di Eric è schizofrenico: "Ne parlo solo ora perché è importante alzare il velo su certi temi" beautiful è una delle soap più longeve ...

Beautiful, spoiler puntate 20-26 Maggio: incontro decisivo dopo la prigione - beautiful, spoiler puntate 20-26 Maggio: incontro decisivo dopo la prigione - Non smette di stupire il pubblico con i suoi colpi di scena l'iconica soap di beautiful: un incontro decisivo è in arrivo.