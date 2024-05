Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 | Chi Ci Sarà E Chi No Nella Nuova Stagione!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 16 maggio 2024)Il9: alcuni personaggi ci saranno anche, mentre altri usciranno di scena. Ecco chi mancherà e chi invece tornerà! Iltornerà con la nonanei mesi autunnali, come ogni anno. Per gli attori le riprese iniziano dal mese di maggio per durare tutta l’estate e per questo già si sa chi ritroveremo e chi invece uscirà. Ma ecco tutto quello che c’è da sapere.Il9: ecco chi non ci! Il...