Amici di Maria De Filippi - volto del programma rivela gli abusi sessuali | Nudi nelle docc - l’ho provato sulla mia pelle

(Di giovedì 16 maggio 2024) Unamatissimo didiDeha parlato die scenari raccapriccianti: cosa è successo? A raccontare la triste realtà dell’ambiente della danza ci ha pensato Giuliano Peparini, ex coreografo didiDee fratello della più nota Veronica, anche lei – per diversi anni – personaggio molto apprezzato deldi Canale 5. L’exdi– in occasione dell’inaugurazione della sua Academy – ha parlato apertamente deglinel mondo della danza e dello spettacolo in generale,ndo – purtroppo – di esser stato in primis lui la vittima di questo orrendo ...

Protagonista indiscussa ormai da molti anni del talent show Amici , Alessandra Celentano si prepara alla finale del programma che andrà in onda sabato 18 maggio e che vedrà trionfare (almeno nella categoria danza) uno tra Marisol Castellanos e ...

Maria De Filippi non si smentisce mai al Serale di Amici e anche durante questa 23esima edizione ha sfoggiato outfit mozzafiato in tutte le puntate. La conduttrice ha proposto stili diversi, conservando comunque la sua ineguagliabile eleganza. Ma ...

Amici 23, Veronica Peparini rompe il silenzio sul rapporto con Giulia Stabile e su Dustin e Marisol in finale svela... - amici 23, Veronica Peparini rompe il silenzio sul rapporto con Giulia Stabile e su Dustin e Marisol in finale svela... - Veronica Peparini è stata uno dei volti più amati e seguiti di amici. Intervistata da Superguidatv, la coreografa ed ex professoressa del talent show di maria De Filippi ha rotto il silenzio sul ...

Giuliano Peparini, l'ex coreografo di Amici e gli abusi sessuali nella danza: «Nelle docce nudi con gli allievi» - Giuliano Peparini, l'ex coreografo di amici e gli abusi sessuali nella danza: «Nelle docce nudi con gli allievi» - La sicurezza dei giovani allievi al primo posto. Questo l'intento di Giuliano Peparini, l'ex coreografo di amici di maria De Filippi e fratello di Veronica, che in occasione dell'inaugurazione della ...

Alta tensione sul Palazzo del Podestà: Schmidt accusa, il Pd pronto a querelare - Alta tensione sul Palazzo del Podestà: Schmidt accusa, il Pd pronto a querelare - Però non in questo palazzo storico, che ha sempre avuto un senso di rappresentanza, quello cioè che Anna maria Luisa de' Medici richiama per ... il suo riferimento ad affidamenti fatti 'ai loro amici' ...