Allegri - solitario e finale Max chiude col botto | Lascio una Juve vincente

(Di giovedì 16 maggio 2024) All’Olimpico si è vista la vecchia: ordinata, spietata, votata al successo senza incertezze. Una rivincita, probabilmente l’ultima, per Max. Che rischiava di concludere la terza stagione di fila dal suo ritorno a Torino senza alcun titolo. Il tecnico ha potuto contare ieri su un Vlahovic straripante, ma soprattutto su uno spirito ritovato, quasi magicamente, dopo l’incredibile frenata in campionato. Chissà che non sia stato il pass Champions finalmente conquistato a togliere un po’ di pressione alla Signora smarrita. Ma si è visto anche un‘old style’: nervoso nel, con la giacca che salta, e poi subito anche la cravatta, scagliata per terra, e quasi la camicia. Infuriato contro l’arbitro Maresca, poi verbalmente contro il designatore Rocchi. Poi però si ricompone e sorride, quando il ...

