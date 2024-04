Vannacci - sui disabili arriva la condanna della Cei | Ci riporta ai periodi più bui della nostra storia Forza Italia | Frescacce

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Le parole del generale Robertosulle persone contà stanno a innescando dure reazioni. E se i protagonistipolitica ancora tardano a commentare l’intervista rilasciata a La Stampa dal neo candidato alle europeeLega di Salvini, dal mondo delle associazioni fino alla Cei, è una sequela di condanne. A scuola bisogna mettere “insieme le persone con prestazioni simili”, ha dichiaratoin un’intervista a La Stampa. Un discorso che vale anche per un disabile? “Non lo metterei di certo a correre con uno che fa il record dei cento metri. Gli puoi far fare una lezione insieme, per spirito di appartenenza, ma poi ha bisogno di un aiuto specifico”. In altre parole, organizzare classi di scuola apposite per i ragazzi ...