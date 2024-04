(Di sabato 27 aprile 2024) Anche se laottiene una concessione in sanatoria, non è legittima se nonle. Chi è in regola deve comunque corrispondere un’indennità al

L'amministratore deve garantire la salute in condominio - Da oltre un anno la scala in cui abito (proprietaria) è infestata dalle cosiddette mosche delle cloache che, a volte, entrano anche in casa. Frequente, nell'androne e nei bagni delle abitazioni, anc ...

Continua a leggere>>

Richiesta d'indennità di sopraelevazione in condominio - I Condòmini possono richiedere l'indennità di sopraelevazione , tramite l'amministratore, al proprietario dell'ultimo piano che ha sopraelevato Oppure devono procedere per via giudiziaria ed ottenere ...

Continua a leggere>>