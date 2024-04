Ma davvero è successo? Isola dei Famosi - nuove dichiarazioni choc di Benigno | Ora capite?

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 26 aprile 2024) Continua l’avventura nel reality incentrato sulla lotta alla sopravvivenza e le difficoltà ed i nervosismi non stanno certo mancando, in queste prime settimane di adattamento. Altre gravissime accuse a L’dei2024 da parte di Francesco. Ora le rivelazioni sul pre-e su tutta la brutta faccenda. Avrebbe chiesto esplicitamente due cose prima di firmare il contratto per partecipare a L’dei2024. Questo e altro nel corso di una lunghissima e esaustiva diretta social lungo cui Francesconon si è tenuto proprio niente per sé. Secondo lui, la produzione lo voleva sabotare dall’inizio dello show.dei, ledi Francesco ...