Beast - recensione no spoiler del survival movie con Idris Elba su Prime Video

(Di lunedì 22 aprile 2024) Rimasto recentemente vedovo, il dottor Nate Samuels decide di partire insieme alle due figlie, Meredith e Norah, per trascorrere una vacanza in Sudafrica nella Riserva Mopani, il luogo dove era cresciuta la scomparsa madre delle ragazze. Nate ritrova il suo vecchio amico, Martin Battles, un biologo che lavora lì per l’associazione ambientalista che si oppone ai gruppi di bracconieri che operano illegalmente nell’area. Il viaggio ha il compito di rinsaldare il legame tra Nate e le figlie, andato a incrinarsi dopo quel drammatico lutto che li ha segnati così profondamente. Martin li porta a visitare un branco di leoni con il quale ha stretto un incredibile rapporto di fiducia, ma durante il tour a bordo della jeep la situazione precipita: il gruppo viene infatti attaccato da un feroce esemplare, unico superstite di un massacro nel quale sono stati uccisi dai bracconieri decine di ...