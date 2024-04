Napoli | Tarallo parla di Meret E su Caprile…

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’ex preparatore dei portieri delLucianoè intervenuto a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “Il mio voto aè 5, per due motivi: para il rigore con grande freddezza ed evita l’umiliazione nel finale con una grande parata. Poi fa un errore e commette la stessa leggerezza di Empoli, ma l’errore fa parte della crescita. Tutti sbagliano, anche Osimhen che si divora un gol fatto su lancio proprio di Alex”. L’errore del portiere delstavolta… “L’errore di, però, stavolta mi fa arrabbiare, perché ripetere quanto visto due anni fa è imperdonabile per un giocatore del suo livello. La costruzione dal basso un problema? Il passaggio è il fusibile del calcio, senza questo non si accende la manovra. Se inizi ...

Luciano Tarallo , ex preparatore dei portieri del Napoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Campi Flegrei TV. “ Meret non può fare nulla sulla rete subita. C’è un momento in cui difende lo spazio ... (terzotemponapoli)

L'ANALISI - Specchia: "Con Mazzarri il Napoli era più ermetico, ma attaccava poco" - Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Riconosco in Calzona un addestratore e se dice che non percepiscono il pericolo è perchè c'è un a ...napolimagazine

Tarallo: "Meret da 5 perché evita l'umiliazione, però mi fa arrabbiare. Anche Rrahmani sbaglia" - Luciano Tarallo, in passato preparatore dei portieri del Napoli, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha commentato la prova di Meret col Frosinone.areanapoli

L'EX - Il preparatore dei portieri Tarallo: "Meret da 5, ma non è da mettere in discussione" - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri della SSC Napoli: “Il mio voto a Meret è 5, per due motivi: para il rigore co ...napolimagazine