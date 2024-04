Le notizie di scienza della settimana

(Di lunedì 15 aprile 2024) Volpi da compagnia, strade fantasma, l’importanza dei microorganismi: l’attualità scientifica, in breve. Leggi

Trapianti con organi di animali, un gene che regola l’accoppiamento delle farfalle, com’era la vita in un villaggio di tremila anni fa: l’attualità scientifica, in breve. Leggi (internazionale)

I pericoli delle munizioni inesplose, la sonda Slim continua a mandare foto dalla Luna, uno studio su un nuovo acceleratore di particelle: l’attualità scientifica, in breve. Leggi (internazionale)

Eclissi solari, mappe tridimensionali dell’universo, cure odontoiatriche: l’attualità scientifica, in breve. Leggi (internazionale)

Federalimentare, Mascarino: "Industria alimentare alfiere del Made in Italy nel mondo" - scienza e Creatività". Un evento che, per la prima volta, unirà due importanti eccellenze del nostro Made in Italy: il cibo e il design".teleborsa

Staffetta, la benzina torna a salire, ai massimi da 6 mesi - La benzina torna a salire toccando il livello massimo da esattamente sei mesi, mentre il gasolio fa registrare un lieve calo. (ANSA) ...ansa

'Auto elettriche rischiano di provocare l'estinzione delle scimmie'. L'ultimo studio - Secondo un recente studio realizzato da una università tedesca, le auto elettriche starebbero mettendo a rischio la sopravvivenza delle scimmie.auto.everyeye