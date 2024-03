Boxe | esordio positivo per il sannita Mignone come professionista

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnassolutamente. Già, parliamo di Francesco, giovane pugile beneventano, che lo scorso 23 marzo ha esordito nel suo primo match daal Palazzurro di Pagani, in provincia di Salerno.si è imposto su Raguso vincendo ai punti su 6 riprese nella categoria pesi Welter. Match che ha visto comunque il giovane beneventano imporsi sul suo avversario mettendolo al tappeto in più occasioni., classe 2002, ha un curriculum di tutto rispetto. Proveniente dall’Irpinia Pro Ring – scuderia dell’avellinese guidata dal tecnico Sandro Frongillo – ha fatto progressi nel giro di pochissimo tempo. E i risultati si vedono. Già è in programma la prossima sfida che si terrà il 27 aprile al Palatedeschi di Benevento contro ...

Arriva un’altra eliminazione al primo turno per l’Italia del pugilato nel corso del Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica in corso a Busto Arsizio . Dopo la sconfitta di ieri di Federico Serra ... (sportface)

Secondo confronto e seconda sconfitta per un pugile dell’Italia al Preolimpico di Boxe in corso di svolgimento a Busto Arsizio. Francesco Iozia , protagonista nei 57 kg, saluta infatti il torneo già ... (oasport)

Prima vittoria italiana al Preolimpico di Busto Arsizio , valevole per l’accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024. La conquista Alessia Mesiano nei 60 kg: per l’italiana successo non completamente ... (oasport)

