Spoofing | cos’è | come funziona | tipologie di attacco e soluzioni di difesa

(Di martedì 12 marzo 2024) Nel panorama della sicurezza informatica, lorappresenta una delle minacce più insidiose e diffuse. Questa tecnica dicibernetico permette agli hacker di mascherare la propria identità, fingendo di essere un’altra persona, dispositivo o sito web. L’obiettivo? Ingannare le vittime per sottrarre dati sensibili, diffondere malware o bypassare le misure di sicurezza. In questo articolo, esploreremo in dettagliolo, le sue principalie le strategie più efficaci per difendersi da questi attacchi.lo? Loè una tecnica diinformatico che consiste nel falsificare dati (l’indirizzo IP, l’indirizzo ...